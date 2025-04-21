"يعول على العراق".. انطلاق أعمال البرلمان العربي في بغداد

شفق نيوز/ افتتح البرلمان العربي، يوم الاثنين، أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع المنعقدة في مجلس النواب العراقي.

وثمن البرلمان العربي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، استضافة العراق لأعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، معتبراً ذلك حدثاً نوعياً ومتميزاً في سياق تعزيز منظومة العمل العربي المشترك، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة العربية من تحديات سياسية وأمنية استثنائية.

وأضاف البيان، أن "البرلمان العربي يعوّل على قدرة وجاهزية العراق في توفير كافة سبل وعوامل نجاح أعمال القمة العربية القادمة، ويؤكد في الوقت ذاته على دور العراق الرائد في تعزيز التعاون العربي المشترك، ومواجهة التحديات، ودعم القضايا العربية المصيرية".

كما أشاد البرلمان العربي، بـ "المشاريع التنموية النوعية التي تشهدها جمهورية العراق، والتي تستهدف تطوير البنية التحتية، قطاع الإسكان، الطاقة، والتكنولوجيا"، مؤكدًا أن "هذه النهضة التنموية سيكون لها أثر بالغ في تحقيق تنمية مستدامة تُعزز من متانة الاقتصاد العراقي".

وأشار البيان، إلى أن "البرلمان العربي يشيد بجهود مؤسسات الدولة العراقية في التحضير للانتخابات البرلمانية القادمة، المقررة في 11 نوفمبر 2025، باعتبارها خطوة مهمة نحو استكمال المسار الديمقراطي، وتلبية تطلعات الشعب العراقي في اختيار ممثليه بحرية وشفافية، بما يُعزز مسيرة الاستقرار، الأمن، والرخاء في جمهورية العراق".