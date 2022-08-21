"يعرف البلد ومؤسساته الأمنية جيدا".. تعيين رئيس جديد لبعثة الاتحاد الاوروبي في العراق

شفق نيوز/ أعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق عن تعيين "أندرياس فيباري" رئيسا جديدا لها، فيما أعرب الاخير عن سعادته وأكد معرفته بالبلد ومؤسساته الامنية "جيدا".

وقالت البعثة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "أندرياس فيباري وهو ضابط شرطة اقدم سويدي قد تولى في 17 آب ـ أغسطس مسؤولياته في بغداد كرئيس لبعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق والتي تدعم إصلاح قطاع الأمن المدني في البلاد بدعوة من السلطات العراقية".

وأوضح البيان، أن فيباري "هو رئيس المشرفين في سلطة الشرطة السويدية التي تمثل الشرطة الوطنية في السويد، والتي انضم إليها في عام 1991 وقد شغل العديد من المناصب الادارية الاستراتيجية داخل هذه المؤسسة الامنية كرئيس أركان لقسم الجريمة المنظمة ورئيس قسم العمليات بالوكالة ومؤخرا كنائب لرئيس دائرة شرطة مالمو".

وأكد البيان، أن فيباري، "يتمتع على المستوى الدولي بخبرة كبيرة في البعثات المدنية والسياسية والأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي، فقد عمل في البداية منذ عام 2014 2015 رئيسا لأركان بعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون في كوسوفو التي تدعم مؤسسات سيادة القانون الرئيسية، ثم مع بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق، والتي شغل فيها منصبا رفيعا كرئيس للعمليات في بداية البعثة من 2017 الى 2018".

ونقل البيان عن رئيس البعثة الجديد قوله، "انا سعيد جدا بالعودة الى العراق، وانا اعرف البلد ومؤسساته الأمنية، واعرف مدى أهمية خبراء بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق وموظفي البعثة المحليين"، مؤكدا على "التعاون مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في المضي قدما نحو ممارسة ديمقراطية شفافة وفعالة للسلطة"ز

وتم تأسيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق في تشرين الأول 2017 ومقرها بغداد ولها مكتب في اربيل، وتم تمديد تفويضها في نيسان 2022 عامين آخرين.

ويشمل تفويض البعثة تقديم المشورة الاستراتيجية والخبرة الى السلطات العراقية بشأن الجوانب المدنية لإصلاح قطاع الأمن بما في ذلك الاستراتيجية المرتبطة بها، وأولويات الأمن القومي الأخرى.

وتضم بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق 84 خبيرا من الاتحاد، و 34 من الزملاء العراقيين