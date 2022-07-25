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يضم نحو 500 شخصية "قيادية".. الإعلان عن "تحالف نينوى العربي" لتمثيل الموصل سياسياً

Category: سیاسة

Date: 2022-07-25T13:18:54+0000
يضم نحو 500 شخصية "قيادية".. الإعلان عن "تحالف نينوى العربي" لتمثيل الموصل سياسياً

شفق نيوز/ أعلنت شخصيات سياسية في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، اليوم الاثنين، عن تشكيل "تحالف نينوى العربي" الذي يضم شخصيات من عموم المحافظة، وفيما بيّن مسؤولون في "التحالف" انهم يسعون الى خلق رأي عام "ضاغط"، أكدوا سعيهم لتشكيل مرجعية سياسية عربية في نينوى "لاسترداد" حقوقها.

وقال عضو اللجنة التحضيرية في التحالف خلف الحديدي لوكالة شفق نيوز إن "تحالف نينوى العربي أعلن عن نفسه خلال مؤتمر تحضيري وبحضور المئات من الشخصيات السياسية في محافظة نينوى ومركزها الموصل وسيعلن عن مؤتمره التأسيسي في تشرين الاول المقبل".

وأضاف الحديدي وهو عضو مجلس محافظة نينوى المنحل أن "التجمع نشأ عن فكرة مجتمعية وحراك لحين التوسع به والتحرك لإحياء الموصل السكنية ومن ثم الاقضية والنواحي"، مبيناً أن "التحالف يطمح إلى صنع تيار كبير نجعل منه رأياً عاماً ضاغطاً من خلال الشخصيات التي تعمل فيه على هوية العرب لهذه المدينة".

وعن المرحلة المقبلة يقول الحديدي أن "التحالف يسعى لتقديم قرابة 500 شخصية قيادية من هذه الوحدات الادارية ومن ثم الذهاب الى تشكيل مرجعية سياسية عربية في نينوى"، "لافتاً الى أن "شخصيات التحالف عقدوا العزم على تشكيل نواة لتجمع اجتماعي يجمع أهالي نينوى جميعاً دون استثناء، من أجل التعاون والتناصر في استحصال حقوقها بالطرق الدستورية والقانونية، إذ لا يخفى على الجميع ما تمر به محافظة نينوى من ظلم وجور وقع عليها بسبب استحواذ أطراف على حقوق أهلها، في غفلة من الزمن، وفي ظّل سكوت مريب".

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