"إيسيسكو" ترغب بترشيح بغداد عاصمة للثقافة الإسلامية والرئيس العراقي يرحب

شفق نيوز/ أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، يوم الأحد، رغبتها بترشيح بغداد عاصمة للثقافة الإسلامية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها المدير العام للمنظمة سالم بن محمد المالك الى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد رئيس الجمهورية على "أهمية تعزيز التعاون والتواصل بين العراق والمنظمة في مجالات التربية والعلوم والتكنولوجيا والثقافة وتبادل الخبرات وتطوير نظم التعليم ودعم التجارب الرائدة، مشيراً إلى ضرورة التشجيع على انتشار العلوم والثقافة بين الأجيال الشابة لتساهم ببناء المجتمع".

من جانبه، أهدى سالم بن محمد المالك درع المنظمة إلى الرئيس العراقي، مؤكداً تطلّع منظمة (ايسيسكو) إلى تعزيز مستوى التعاون مع المؤسسات العراقية ذات العلاقة، معرباً عن رغبة المنظمة في ترشيح بغداد لتكون عاصمة للثقافة الإسلامية.

ورحّب الرئيس العراقي بـ"ترشيح بغداد لتكون عاصمة للثقافة الإسلامية، مشيراً إلى ضرورة أن "لا يقتصر الاهتمام بمدينة واحدة بل أن يشمل كل مدن العراق".