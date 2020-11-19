يسعى لمنصب رئيس الحكومة.. التيار الصدري يكشف شكل قائمته الانتخابية

شفق نيوز/ كشف التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، اليوم الخميس، عن شكل قائمته الانتخابية، التي سيخوض بها الانتخابات المبكرة، المؤمل اجراؤها في حزيران 2021.

وقال قيادي في التيار، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة شفق نيوز، إن "التيار الصدري سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، باسم جديد، غير كتلة الأحرار او تحالف سائرون، وهو حالياً قيد ايجاد اسم جديد، يكون ممثلاً سياسياً عن التيار".

وبين ان "قائمة التيار الصدري الجديد، سوف تضم شخصيات بارزة من كتلة الأحرار وتحالف سائرون، بالإضافة الى شخصيات صدرية جديدة، لها ثقلها وقواعد الشعبية في مناطقها، خصوصاً ان القانون يعتمد على شعبية المرشح في دائرته الانتخابية".

وكان صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أيّد ما صرح به القيادي في التيار حاكم الزاملي من سعي التيار الظفر بمنصب رئيس الحكومة في الانتخابات المقبلة.

وكان التيار الصدري شارك في الانتخابات الماضية ضمن تحالف ضم الحزب الشيوعي، وتحصل على 54 مقعداً نيابياً.