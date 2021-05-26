"يستغلون موارد الدولة".. مطالبة نيابية باعفاء المرشحين للانتخابات من مناصبهم الحكومية

شفق نيوز/ حذرت النائبة عن صلاح الدين منار الشديدي، يوم الاربعاء، من تهديد الأموال الفاسدة على مجريات ونزاهة العملية الانتخابية، منبهة من سيطرة جهات سياسية مخضرمة على الدوائر الانتخابية عبر "المال السياسي" والاستحواذ على مقدرات المحافظات.

وقالت الشديدي لوكالة شفق نيوز، إن "جهات وقوى سياسية متنفذة ومهيمنة على مقدرات المحافظات منذ سنوات طويلة تسعى للهيمنة على مجريات العمليات الانتخابية بفعل الاموال الفاسدة التي اقتطعوها من مقدرات وحقوق الشعب لحساب مصالحهم الحزبية والانتخابية".

وأشارت الشديدي إلى أن "الكثير من المحافظات حبيسة منظومات مالية فاسدة طيلة السنوات الماضية وتنهب المال العام عبر مشاريع وهمية ومخصصات خدمية لكنها تذهب الى ابواب مجهولة, مشيرة إلى "فشل اللجان الرقابية المعنية بكشف مصيرها على مدار السنوات الماضية بسبب المحسوبية والرشاوى وتقاسم المغانم على حساب المصالح الخدمية والمعيشية للشعب".

ودعت النائبة، الحكومة ومفوضية الانتخابات "لإلزام المرشحين من المحافظين ومدراء الدوائر والوزراء والمسؤولين والبرلمانيين في الدولة الى ترك مناصبهم والتوجه لحملاتهم الانتخابية بعيداً عن استغلال موارد الدولة والشعب للاغراض الانتخابية وايهام الرأي العام الشعبي باستحصال مشاريع خدمية بعيدة عن مسؤولياتهم واختصاصاتهم".

وطالبت الشديدي، المواطنين "بعدم الانجرار وراء خدع المال السياسي والوعود الانتخابية الكاذبة وانتخاب الاصلح لتمثيلهم في البرلمان القادم"، مشدداً على "معالجة جانب كبير من النكبات والتراكمات الامنية والخدمية والتي حولت وحدات ادارية في عموم المحافظات إلى قرى وخرائب حبيسة الاهمال والصراعات السياسية منذ سنوات طويلة".