إيزيدية حائزة على نوبل السلام تعلق على إقرار قانون "تاريخي"

شفق نيوز/ اعتبرت الكوردية الايزيدية الحائزة على جائزة نوبل للسلام بأن إقرار قانون الناجيات الإيزيديات في البرلمان العراقي، الاثنين، خطوة مهمة في سبيل إعادة دمج هذه الشريحة بالمجتمع وتعويضها.

وقالت مراد في تغريدة على تويتر، إن "إقرار القانون اليوم خطوة أولى مهمة في الاعتراف بانتهاكات العنف الجنسي واسعة النطاق بحق الناجيات، والحاجة إلى تعويض ملموس".

وأضافت أن "تنفيذ القانون يجب أن يركز بشكل شامل على دعم وإعادة دمج الناجين بشكل مستدام.

وأشارت إلى أنها تحدثت مع رئيس الجمهورية برهم صالح لتعبر عن امتناها لمساهمته في تمرير القانون، إذ قدمت رئاسة الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان.

كما وجهت مراد شكرها إلى كل من ساهم في تشريع القانون الذي وصفته بالتاريخي.