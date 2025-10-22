إيران: نوايا اميركا باتت واضحة بالسيطرة على اجواء واراضي العراق

شفق نيوز- طهران

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم الأربعاء، ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية الموقعة بين إيران والعراق، وتعزيز مستوى التعاون العسكري والسياسي والاقتصادي بين البلدين للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال موسوي خلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، بحسب وكالة "ارنا" الإيرانية الرسمية، إن العلاقات الأخوية بين الشعبين الإيراني والعراقي، والتعاطف بين الشعبين من أهم مخاوف الأميركيين ولقد أدرك الأعداء جيدا آثار وبركات هذه الرابطة".

وأشار موسوي إلى المخطط الأميركي لاحتلال العراق، قائلا: "لو لم تشن الاعتداءات الأخيرة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لربما لم تكن نوايا الولايات المتحدة للسيطرة على الأجواء والأراضي العراقية واضحة للجميع"، مشددا على "ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين البلدين".

من جانبه أكد الأعرجي خلال اللقاء، أنه "لا يمكن لأحد المساس بالعلاقات الخاصة والعميقة بين الشعبين الإيراني والعراقي".

وأكد مستشار الأمن القومي العراقي على "ضرورة تعزيز التعاون العسكري والسياسي والاقتصادي للحفاظ على الأمن في المنطقة، کما أكد موقف الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان العراق بشأن أهمية أمن إيران قائلاً: "نحن ملتزمون بتنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأكمل: "لا يجوز لأي دولة استخدام الأراضي العراقية للمساس بأمن دول الجوار، وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

إلى ذلك، أكد وزير داخلية حكومة إقليم كوردستان العراق ريبر احمد، الذي حضر الاجتماع، عزم الحكومة "مواصلة تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين البلدين، بما في ذلك نزع سلاح الجماعات المسلحة المناهضة للثورة في الاقليم"، مؤكدا بالقول: "أراضي إقليم كوردستان لن تكون منطلقاً ومکانا لاتخاذ إجراءات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وبدأ مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أمس الأول الاثنين، زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران، تلبية لدعوة من نظيره أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني.

وتأتي زيارة الأعرجي إلى إيران بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المرتقبة في العراق، ووقف إطلاق النار في غزّة، والتطورات السياسية في سوريا.

وشنّت إسرائيل ليلة 13 حزيران/يونيو الماضي، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآتٍ نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.

وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يوماً، وانضمت الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجوماً منفرداً على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 حزيران/يونيو الماضي.