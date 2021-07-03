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إيران: لا صلة لنا من قريب أو بعيد بالهجمات ضد الأمريكيين في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-07-03T05:47:41+0000
إيران: لا صلة لنا من قريب أو بعيد بالهجمات ضد الأمريكيين في العراق

شفق نيوز / نفت إيران، يوم السبت، أي صلة لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي هجوم مسلح من قبل أي مؤسسة أو شخص ضد موظفين أو منشآت أمريكية في العراق.

جاء ذلك خلال رسالة وجهها سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، وجهها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، ردًا على رسالة المندوب الأمريكي، الذي اتهم طهران بوقوفها وراء تلك الهجمات.

وذكر مجيد تخت راونجي، خلال رسالته أن "أي مسعى لتوجيه مثل هذا الاتهام لإيران تصريحا او تلميحا، هو مسعى خاطئ ويفتقد حتى للمعلومات الموثوقة الأكثر بديهية القابلة للأثبات ولا أساس له تماما".

وشدد بالقول "نرفض مثل هذه المزاعم بحزم ونعتبرها باطلة من الناحية القانونية وفاقدة لأي تأثير"، لافتا إلى أن "إيران ترفض كذلك التبرير الأمريكي لهجومها العسكري غير القانوني على سوريا والعراق يوم 27 حزيران الماضي، وتدين بشدة هذه الممارسات غير القانونية المنتهكة لسيادة البلدين في المنطقة".

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