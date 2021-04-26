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إيران: زيارة ظريف لبغداد لا علاقة لها بأطراف ثالثة

Category: سیاسة

Date: 2021-04-26T07:33:47+0000
إيران: زيارة ظريف لبغداد لا علاقة لها بأطراف ثالثة

شفق نيوز/ أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، أن زيارة محمد جواد ظريف إلى بغداد، لا علاقة لها بـ"أطراف ثالثة".

وكان ظريف قد وصل صباح يوم الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية، قادما من العاصمة القطرية الدوحة.

وعن الزيارتين، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إلى أن "هذه الزيارة تأتي في إطار الدبلوماسية الرمضانية، وأن طهران لديها علاقات جيدة وأخوية مع الدوحة وبغداد".

وأضاف خطيب زادة، أن "إيران تضع أولوية في مشاوراتها مع قطر والعراق حول القضايا والعلاقات الثنائية وقضايا العالم الإسلامي والمنطقة".

ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إلى أن "هذه الزيارات ليس لها علاقة بأطراف ثالثة"، مثمنا في الوقت نفسه "جهود هذين البلدين في التطورات التي تشهدها المنطقة".

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