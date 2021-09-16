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إيران تلغي حجوزات الطيران على الناقل العراقي وتطالب بإعادة المصاريف

Category: سیاسة

Date: 2021-09-16T13:55:02+0000
إيران تلغي حجوزات الطيران على الناقل العراقي وتطالب بإعادة المصاريف

شفق نيوز/ أعلن مديرية الرقابة على المطارات في إيران حسن خوشخو يوم الخميس إلغاء الحجوزات على الناقل الجوي العراقي، مطالباً في الوقت ذاته شركة الخطوط الجوية العراقية باعادة مصاريف الحجوزات للمسافرين الإيرانيين.

جاء ذلك على خلفية مخالفة شركة الخطوط الجوية العراقية قوانين الحكومة الاتحادية التي أكدت على أن الحجز يتم بعد استحصال الزائر تأشيرة الدخول من حيث المبدأ.

وذكر خوشخو في بيان اليوم أن الخطوط الجوية العراقية انتهكت القوانين و قررت نقل الزائرين الذين لا يمتلكون التاشيرة و بالتالي عانى الزائر الايراني من مشاكل عديدة في المطارات العراقية.

وأوضح أنه لهذا السبب "قررت إيران إبطال حجوزات الخطوط الجوية العراقية اعتبارا من يوم غد الجمعة الموافق 17 من شهر أيلول الجاري والى اشعار اخر، و تمهلها فرصة لاعادة الاموال لجميع المسافرين وأن تتعهد بمراعاة القوانين النافذة".

بدورها أخبرت مصادر صحفية وكالة شفق نيوز، إن الخطوط الجوية العراقية عمدت مؤخرا على نقل الزائرين الايرانيين من الذين لم يستحصلوا تأشيرة الدخول إلى البلاد مما تسبب بحدوث مشاكل داخل المطارات العراقية، مضيفة أن هؤلاء الزائرين وبعد وصولهم إلى العراق ترفض السلطات خروجهم من المطار لزيارة العتبات المقدسة بسبب عدم امتلاكهم التأشيرة.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في الخامس من شهر أيلول الجاري، بعد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السماح لـ 40 ألف أجنبي بينهم 30 ألف إيراني بالدخول للعراق للمشاركة في زيارة الأربعين "فعالية دينية" المقررة في 27 من الشهر الجاري.

وكان مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية والشرطية الإيراني حسين ذوالفقاري قد أعلن مؤخرا ان الاتفاق النهائي مع العراق تم على إيفاد 60 ألف زائر إيراني للمشاركة في مراسم أربعينية الإمام الحسين.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية في مدينة كربلاء بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.

وتحصلت وكالة شفق نيوز على صور للزائرين الايرانيين العالقين في المطارات العراقية

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