إيران تؤكد إبعاد العراق المجموعات والأحزاب الكوردية المعارضة عن حدودها ونزع سلاحها

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، يوم الأربعاء، التزام الجانب العراقي بالاتفاقية الأمنية المبرمة بين الجانبين، وإبعاد المجموعات والأحزاب الكوردية المناهضة للنظام في طهران عن الحدود المتاخمة للبلدين.

وقال عبداللهيان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره العراقي الذي يزور طهران حاليا، إن الأخير قدّم له معلومات جيدة حول تنفيذ الاتفاقية الامنية المبرمة بين البلدين، مؤكدا أنه تم نقل المجموعات المسلحة من الحدود الإيرانية إلى داخل عمق الأراضي العراقية ونزع سلاحها ايضا.

وتطرق الوزير الإيراني إلى التغير المناخي والجفاف الحاصل في المنطقة، وقال: نحن بما يخص قضايا البيئة لدينا مشكلة مشتركة بسبب العواصف الترابية، مضيفا أنها قضية دولية، ولدينا تعاون جيد وصلب مع العراق في هذا المجال.

بدوره شكر وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين ايران لاطلاقها المياه في نهر الكارون مما يحل جانيا من مشكلة المياه بجنوب العراق، معربا عن أمله أن تزيد طهران من اطلاقاتها في نهر سيروان بإقليم كوردستان العراق.

وشدد حسين على أن العراق لن يسمح لأي جماعة مسلحة بتهديد أمن إيران ودول الجوار، مشيرا إلى التزام بلاده بتنفيذ الاتفاقية الأمنية مع طهران، ونزع سلاح الاحزاب والجماعات المعارضة لها، ونقلها من الحدود إلى مخيم للأجئين بإشراف أممي.

ووصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قبل ظهر اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن وزير خارجية بلادها حسين أمير عبداللهيان، استقبل نظيره العراقي فؤاد حسين في مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة طهران.

وأضافت، أن الجانبين تباحثا حول اهم القضايا الثنائية الى جانب القضايا الاقليمية والدولية.

وکان التفاوض على القضايا ذات الاهتمام المشترك وتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقضايا والتطورات الإقليمية وبالطبع عملية التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين الجانبين من قبل العراق من أهم مواضيع النقاش بين وفدي إيران والعراق، بحسب وسائل الاعلام الايرانية

وصرّح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الثلاثاء، أنه سيجري اليوم الأربعاء زيارة إلى العاصمة طهران، متوقعا في الوقت ذاته عدم لجوء إيران إلى استخدام العنف ضد الجماعات الكوردية المعارضة لها والمتواجدة على أراضي إقليم كوردستان خاصة بعد تنفيذ أربيل وبغداد للاتفاق المتعلق بهذا الموضوع المبرم مع الحكومة الإيرانية.

وفي وقت سابق من اليوم أكد رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، التزام الإقليم بالإتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وطهران، معربا عن رأيه بعدم وجود مبرر لشن عملية عسكرية ضد المجاميع والاحزاب المعارضة لإيران والمتواجدة على أرض الإقليم.