إيران تؤكد استعدادها لـ"تسخير" إمكانياتها لمعالجة أزمة الجفاف والعواصف الترابية في العراق

شفق نيوز/ أكد السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، يوم الخميس، استعداد بلاده بتسخير خبراتها وإمكانياتها من أجل معالجة أزمة المياه والعواصف الترابية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن آل صادق التي اليوم في بغداد بوزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله، وناقش الجانبان ظاهرة الجفاف والاهوار لدى البلدين.

واشار الى استعداد ايران لمشاركة العراق جميع الخبرات والامكانيات والطاقات المتوفرة لديها من اجل التغلب على العواصف الترابية والجفاف والاهوار في هذا البلد.

بدوره، لفت وزير الموارد المائية العراقي الى التداعيات المخربة الناجمة عن ظاهرة الجفاف والتغير المناخي داخل المنطقة، وخاصة العراق؛ مؤكدا اهمية التعاون بين طهران وبغداد لحل هذه المعضلة، واستعداد العراق لتقديم كامل الدعم في هذا الخصوص.

وعزا "الاسباب الرئيسية" لانشغال العراق عن معالجة الجفاف حتى اليوم، الى سياسات النظام السابق وما اعقبها من حروب عديدة.

ويشهد العراق منذ سنوات عدة أزمة جفاف وشح في الأمطار إلى جانب عدم منحه حصصه المائية من قبل دول الجوار، واشتدت الأزمة في السنوات الأخيرة لتبلغ ذروتها العامين الماضي والحالي حيث تعرض البلد لأكبر عدد من العواصف الترابية خلال فترة قصيرة.