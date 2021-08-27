سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إيران توفد وزير خارجيتها لحضور مؤتمر بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-08-27T05:56:12+0000
إيران توفد وزير خارجيتها لحضور مؤتمر بغداد

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني، عن إرسال وفد من جمهورية ايران الاسلامية برئاسة وزير الخارجية للمشاركة في مؤتمر بغداد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن حسين أمير عبد اللهيان، سيمثل طهران في مؤتمر بغداد.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر يوم غد السبت، بمشاركة دول، السعودية وإيران وتركيا والكويت والأردن إلى جانب قطر وفرنسا واليابان.

وأعلنت فرنسا أن الرئيس ايمانويل ماكرون سيشارك في المؤتمر، كما تقرر ايضاً مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني.

ويمثل لعب دور الوسيط تحديا للعراق حيث تمارس إيران نفوذا فيما الدولة لا تزال تبدو عاجزة عن تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها. لكن مشاركة الخصمين السعودية وإيران في القمة سيكون في حد ذاته حدثا.

related

العراق يهدد باللجوء للمجتمع الدولي لاستحصال حقوقه من إيران

Date: 2021-07-10 17:50:45
العراق يهدد باللجوء للمجتمع الدولي لاستحصال حقوقه من إيران

صحيفة بريطانية تتهم الغرب بعدم المبالاة في قمع المتظاهرين العراقيين

Date: 2019-11-03 12:39:25
صحيفة بريطانية تتهم الغرب بعدم المبالاة في قمع المتظاهرين العراقيين

وزير الخارجية العراقي يصل الى طهران

Date: 2021-02-03 05:28:30
وزير الخارجية العراقي يصل الى طهران

دبي: العراق رمز للدول الضعيفة في المواجهة

Date: 2019-06-22 14:15:13
دبي: العراق رمز للدول الضعيفة في المواجهة

إيران تفرض عقوبات على دبلوماسيين امريكيين في العراق

Date: 2020-10-23 11:43:12
إيران تفرض عقوبات على دبلوماسيين امريكيين في العراق

مسؤول ايراني: اضطرابات العراق ولبنان تستهدف اضعاف جبهة المقاومة

Date: 2019-11-04 13:11:26
مسؤول ايراني: اضطرابات العراق ولبنان تستهدف اضعاف جبهة المقاومة

بومبيو يتهم ايران بإيجاد الفوضى عبر دعم ميليشيات شيعية في العراق

Date: 2019-09-25 16:10:53
بومبيو يتهم ايران بإيجاد الفوضى عبر دعم ميليشيات شيعية في العراق

بوتين يتحدث عن "تطور العراق" وتحذيره لواشنطن

Date: 2019-10-13 14:20:13
بوتين يتحدث عن "تطور العراق" وتحذيره لواشنطن