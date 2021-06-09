إيران توفد متحدثاً حكومياً إلى العراق بالتزامن مع زيارة قاآني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأربعاء، عن إيفاد متحدثها الرسمي سعيد خطيب زادة إلى العراق.

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة "غير معلنة"، وفق مصدر مطلع أبلغ وكالة شفق نيوز.

وعقد قاآني، بحسب المصدر، اجتماعات موسعة مع أطراف حكومية وسياسية وفصائل شيعية مسلحة لغرض بحث الأوضاع على الساحة العراقية، خصوصاً التصعيد الأخير بين الحكومة والفصائل.

فيما أوضحت الخارجية الإيرانية في بيان لها، أن "خطيب زادة، زار هو الآخر، العاصمة بغداد، والتقى بكل من أمين مجلس الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ورئيس المجلس الأعلى العراقي الشيخ همام حمودي".

وأشارت إلى أن "خطيب زادة عقد مباحثات مع عدد من رجال الدين السنة، كما زار معهد (التميز) العراقي للدراسات الاستراتيجية، واجتمع مع عدد من الباحثين والمفكرين وقام بالرد على أسئلتهم بشأن آخر التطورات الإقليمية والعلاقات الإيرانية العراقية".

ووفقا لبيان الخارجية الإيرانية، ركز خطيب زادة خلال محادثاته في بغداد على "موقف طهران الداعم لحكومة العراق، والانتخابات التشريعية، والعملية السياسية المتناغمة مع إرادة الشعب العراقي".

وأكد المسؤول الإيراني، على ضرورة "توسيع العلاقات الثنائية الشاملة بما في ذلك التعاون الثقافي والإعلامي بين البلدين"، لافتا إلى أن إيران "تريد عراقا قويا وحرا ومزدهرا وموحدا ومستقلا".