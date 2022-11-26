إيران توجه دعوة رسمية إلى السوداني لزيارتها

شفق نيوز/ وجّه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم السبت، دعوة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني لزيارة إيران.

وقال بيان صادر عن مكتب السوداني اليوم، إن القتى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق.

ونقل السفير الإيراني دعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السوداني لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما شهد اللقاء التباحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب البيان فإن اللقاء تناول مناقشة عدد من الملفات المشتركة، في الجانب الاقتصادي والاستثمار، كما جرى التأكيد على مواصلة الاجتماعات بين العراق وإيران في الملف الأمني، بالشكل الذي يحفظ سيادة البلدين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين، ويرسّخ أمن المنطقة واستقرارها.