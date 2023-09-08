إيران توجه الشكر إلى العراق حكومةً وشعباً وتخص إقليم كوردستان

شفق نيوز/ وجّه خطيب الجمعة المؤقت في طهران حجة الإسلام "محمد حسن ابو ترابي فرد"، الشكر إلى العراق حكومةً وشعباً بما فيهم إقليم كوردستان على تقديم الخدمات إلى الزائرين الذين شاركوا في أربعينية الإمام الحسين

قال حجة الإسلام "ابوترابي فرد" في خطبة صلاة الجمعة، إن حضور أكثر من 4 ملايين زائر إيراني في هذه الملحمة خلقت ملحمة أخرى".

وأضاف أنه "لا يخفى على أحد دور الحكومة والشعب العراقي العظيم في خلق هذا الحضور الاستثنائي. رجال ونساء وشباب تنبض قلوبهم الطاهرة حماسا لتكريم زوار سيدنا (أبا عبد الله الحسين)".

وأردف خطيب جمعة طهران المؤقت، بالقول "نشكر الشباب الأعزاء من مختلف الأطياف ووفود المواكب الشعبية والجهادية في إيران الإسلامية، وخاصة شعب كوردستان العراق وإيران، الذين شرفوا هذه الحركة الإنسانية العظيمة والعاطفية بجهودهم وقلوبهم المليئة بالحب لسيد الشهداء عليه السلام".

وتابع بالقول، إن "التخطيط الذي يستحق الثناء من قبل رجال الدولة في إيران والعراق والمؤسسات العسكرية والأمنية، الذي أدى دوراً رائعاً في هذه الملحمة يستحق المجد والثناء.

وكان مصدر في مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد كشف نهاية شهر آب الماضي، مشاركة رئاسة إقليم كوردستان بإرسال 100 باص حديث ضمن الخطة الحكومية الخاصة بنقل وتفويج الزيارة الأربعينية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مكتب رئيس الوزراء اقترح على رئاسة إقليم كوردستان المشاركة ضمن خطة النقل، والمقترح حظي بتأييد وتفاعل من قبل رئيس الإقليم نجيرفان بارزاني".

وأوضح المصدر أن "خطة النقل لهذا العام تختلف عن الأعوام السابقة"، مؤكدا أن "توجيهات السوداني باستئجار نحو 1200 باص كبير إلى جانب 200 باص صغير لإضافتها إلى أكثر من 2000 من الباصات والسيارات الحكومية وتسيير 23 قطاراً، لمنع ابتزاز واستغلال الزوار أثناء عملية النقل من وإلى كربلاء".

و أعلنت العتبة العباسية، يوم الأربعاء الماضي، أن العدد الكلي للزائرين الذين قصدوا مدينة كربلاء لأداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين قد بلغ أكثر من 22 مليون زائر.

وقالت العتبة في بيان ، إن العدد الكلي بلغ 22 مليوناً، و19 ألفاً، و146 زائراً.

من جهتها أعلنت جميعة الهلال الأحمر العراقي، تقديم خدماتها لأكثر من 3 ملايين زائر عراقي وأجنبي خلال مراسيم الاربعينية.

وأفاد القائد العام لقوى الأمن الداخلي الإيراني العميد رادان، أول أمس، بأن أربعة ملايين زائر إيراني دخلوا إلى العراق من الحدود البرية والجوية الإيرانية للمشاركة في زيارة الأربعينية.

أثنى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على موقف إقليم كوردستان في دعم زيارة أربعينية الإمام الحسين، واصفا أعداد الأشخاص الذين شاركوا بالزيارة بأنها "غير مسبوقة" حيث تجاوزت 22 مليون زائر.