إيران توافق على وساطة العراق لـ"نزع فتيل التوتر في المنطقة"

شفق نيوز/ قال السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، إن بلاده تدعم وساطة بغداد لتقريب طهران مع "الدول التي حدثت معها بعض التحديات ما أدى الى فتور في العلاقات"، مبيناً أنه تم إبلاغ السلطات العراقية بهذا الموضوع.

وقال مسجدي في مقابلة مع وكالة (إرنا) الإيرانية، إن العلاقات بين إيران والعراق جيدة وتتطور في مختلف الأبعاد الثقافية والاقتصادية.

كما أكد دعم إيران للعراق في تطوير علاقاته مع العالم العربي، خاصة فيما يتعلق بوساطة بغداد لازالة التوتر بين دول المنطقة، مشددا على أن إيران ترحب وتدعم وتشجع أي تحرك يصب في تطوير علاقات التعاون والتقارب بين العراق والدول العربية ودول الجوار.

وكانت الخارجية الإيرانية رحبت أمس الإثنين، بتقارير تحدثت حول إجراء مباحثات مع السعودية في بغداد.

وقطع البلدان علاقاتهما الدبلوماسية في 2016، ويخوضان عدة حروب بالوكالة في المنطقة في إطار تنافسهما على النفوذ.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز نشرت أن مسؤولين سعوديين وإيرانيين أجروا محادثات في العراق في محاولة لتخفيف التوتر بين البلدين، مع سعي واشنطن لإحياء الاتفاق النووي المبرم مع طهران في 2015، وإنهاء الحرب في اليمن.

وتطرق الاجتماع، الذي شهده العراق، إلى اليمن حيث يحارب تحالف عسكري بقيادة الرياض حركة الحوثي المتحالفة مع إيران.