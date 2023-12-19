إيران تهنئ العراق بانتهاء الانتخابات المحلية

شفق نيوز/ هنأ السفير الإيراني في بغداد، يوم الثلاثاء، العراقيي بانتهاء انتخابات مجالس المحافظات، متمنية من الفائزين التنافس لخدمة الشعب العراقي.

وقال محمد آل صادق، في تغريدة على موقع X، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "نبارك للعراق الشقيق الانتهاء من عملية انتخابات مجالس المحافظات و التي تعد من مظاهر الديمقراطية في البلاد".

وأضاف "نتمنى الموفقية و النجاح للذين نالوا ثقة الجمهور و ان يتنافسوا على تقديم الخدمة للشعب الكريم".

وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، فوز حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان "المقال" محمد الحلبوسي بأعلى الأصوات في العاصمة بغداد، في حين تصدر تحالف "نبني" بزعامة هادي العامري وائتلاف "دولة القانون بزعامة نوري المالكي على ابرز النتائج.