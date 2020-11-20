إيران تهدف لأمر مع العراق برفع الحظر التسليحي

شفق نيوز/ أعتبر النائب الإيراني سهراب كيلاني، إزالة الحظر التسليحي عن بلاده يمهد لتعزيز التعاون مع العراق أكثر مما مضى.

ونوه كيلاني بحسب ما نقلته وكالة "فارس" شبه الرسمية اليوم الجمعة الى "أهمية زيارة وزير الدفاع العراقي الى طهران مؤخراً"، عادّا "ايران والعراق بأنهما تربطهما قواسم مشتركة عديدة لاسيما على الصعد الدينية والسياسية والثقافية وهو مايساهم في ترسيخ الاستراتيجيات المشتركة."

واشار الى ان "توطيد العلاقات بين طهران وبغداد يساهم في تنمية البلدين حيث يرتبطان بحدود طويلة والتي تشكل طاقة جيدة للتعاون الاقتصادي والسياسي والامني بينهما".

وقال كيلاني ان "الشعبين الايراني والعراقي لديهما اعداء مشتركين وعلى سبيل المثال اتخذ الاميركيون قرارات ظالمة ضد الشعب الايراني فيما يساهم التعاون بين البلدين في المجالات الامنية والدفاعية بتعزيز الاستقرار في المنطقة".

ووصف القدرات الدفاعية في ايران "بالجيدة والتي تعد متفوقة على الصعيد العالمي ايضا ويمكنها المساهمة في تعزيز الاستقرار والامن في العراق لذلك فان إزالة الحظر التسليحي يمهد لتحقيق هذا الهدف أكثر مما مضى".

وأعلنت إيران مؤخرا عن انتهاء سريان الحظر الدولي على تسلحها اعتبارا من الأحد، مشددة على أنها لا ترى مكانا لأسلحة الدمار الشامل في استراتيجيتها الدفاعية.

ووقعت إيران عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفاقا لتسوية قضية البرنامج النووي الإيراني، ينص على رفع العقوبات الدولية عن طهران وإلغاء الحظر على تسلحها في غضون 5 سنوات.

وتعارض الولايات المتحدة، التي قرر رئيسها الحالي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي في 2018، إلغاء الحظر على شراء إيران أسلحة من الخارج، كما تصر على إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.