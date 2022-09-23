إيران تنفي إلغاء إقامة مقتدى الصدر في أراضيها: محاولة يائسة لإفساد العلاقات

شفق نيوز/ نفت السفارة الإيرانية في العراق، يوم الجمعة، ما تم تداوله بشأن إلغاء إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وأسرته في الأراضي الايرانية.

وقالت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تنفي سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق، الرسالة المنسوبة الى وزير الخارجية الإيراني ⁧‫أمير عبد اللهيان‬⁩ بشأن الغاء إقامة السيد ⁧‫مقتدى الصدر‬⁩ وأسرته في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف البيان؛ "كما تدين وبأشد العبارات مثل تلك المحاولات اليائسة لإفساد العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين الصديقين".