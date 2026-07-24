إيران تنفي تقرير "نيويورك تايمز" بشأن مقترح عراقي لوقف إطلاق النار وتصفه بـ"المضلل"

شفق نيوز - طهران

نفى مسؤول إيراني مطلع، اليوم الجمعة، ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها حول اقتراح الوفد العراقي بشأن وقف إطلاق نار مؤقت لمدة عشرة أيام بين الولايات المتحدة وإيران، فيما وصف ذلك العرض بأنه "منحرف ومضلل تمامًا"، مؤكداً أن طهران لطالما آمنت بالدبلوماسية الحقيقية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن المسؤول قوله، إن مشكلة تصاعد الصراع في المنطقة تعود فقط إلى خرق الولايات المتحدة وانتهاكها لالتزامات مذكرة التفاهم الموقعة في 18 حزيران/ يونيو الماضي، مضيفًا أن إيران، على خلاف واشنطن التي تستخدم الدبلوماسية كأداة في الحرب النفسية والإعلامية، مؤكداً أن إيران تنظر إلى الدبلوماسية باعتبارها خيارًا أصيلًا.

وكشف مسؤولون أميركيون وعراقيون، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي نقل مقترحاً من واشنطن إلى طهران يقضي بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت "نيويورك تايمز"، عن أولئك المسؤولين قولهم، إن إيران رفضت ذلك العرض الذي حمله الزيدي إلى طهران، من دون الكشف عن التفاصيل الكاملة للمقترح.

يأتي هذا بالتزامن مع عودة رئيس مجلس الوزراء العراقي فجر اليوم الجمعة إلى بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية الى العاصمة الإيرانية طهران.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع اختتام الزيدي ووفده الرفيع زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية دامت خمسة أيام، ركزت على إطلاق شراكة اقتصادية شاملة لدعم الاقتصاد العراقي وتوسيع الفرص الاستثمارية، فضلاً عن فتح منافذ جديدة لتصدير النفط الخام ورفع قدرات الإنتاج والتصفية.

ومن المرتقب أن يجري رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة جولة إقليمية تشمل تركيا، السعودية، وسوريا، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما ما يتعلق بملف الطاقة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية واستمرار عرقلة سلاسل الإمداد في مضيق هرمز جراء الضربات العسكرية المتبادلة بين واشنطن وطهران.