إيران تقول إن العراق تعهد بإبعاد "الأحزاب الكوردية المعارضة" عن حدودها

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الإيرانية حسين امير عبداللهيان، يوم الأربعاء، أن الحكومة العراقية تعهدت بإبعاد الأحزاب الكوردية المعارضة للنظام في طهران عن الحدود بين البلدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير اليوم وحضرته وسائل إعلام محلية وأجنبية.

وقال عبداللهيان خلال المؤتمر، "لقد كانت لنا خلال الأسابيع الثمانية الماضية عدة لقاءات في بغداد وطهران مع وفود أمنية عالية المستوى من حكومة بغداد الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان العراق".

وبيّن أن "هذه اللقاءات أسفرت عن اتفاقيات عديدة من بينها تعهد حكومة العراق المركزية بابعاد الارهابيين عن حدود ايران"، مضيفا "اننا نتابع مع الأخوة العراقيين التطبيق العملي للاتفاقيات ، وإذا استقرت القوات العراقية على الحدود المشتركة بين ايران واقليم كوردستان وضمنت تحقيق الأمن في هذه المناطق عندها لن نكون بحاجة الى مواجهة ما يهدد وحدة أراضينا".

وأردف عبداللهيان بالقول، إنه "ما دامت القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة يكفلان حق الدفاع ضد تهديدات الجوار فإن القوات المسلحة الايرانية ستواصل إجراءاتها من أجل تأمين الحد الاعلى من الاستقرار، فيما سيواصل الجهاز الدبلوماسي التفاوض والحوار مع العراق الشقيق والصديق لتجاوز هذه المرحلة".