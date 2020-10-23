إيران تفرض عقوبات على دبلوماسيين امريكيين في العراق

شفق نيوز/ قررت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الجمعة فرض عقوبات على دبلوماسيين أمريكيين في العراق رداً على العقوبات التي فرضتها واشنطن على السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي.

وشملت العقوبات الإيرانية السفير الامريكي ونائبه في العراق، والقنصل العام للولايات المتحدة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وفق وسائل إعلام إيرانية تابعتها وكالة شفق نيوز.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" إن سفير الولايات المتحدة لدى بغداد ماثيو تولر "أدى دورا رئيسا في تنسيق هجمات إرهابية في العراق".

واردف قائلا إن الدبلوماسي الأمريكي يقف وراء اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني في بغداد أوائل يناير وفرض عقوبات على إيران.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 5 كيانات إيرانية، بعد اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي تجري في الثالث من تشرين الثاني المقبل. كما شملت العقوبات، السفير الإيراني في العراق، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه "جنرال في الحرس الثوري وأدى دورا بارزا في تدريب وتسليح الميليشيات".