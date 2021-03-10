إيران تعلن موقفها من الطابع التذكاري لإقليم كوردستان بشأن زيارة البابا

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن الطابع التذكاري المقترح من جانب إقليم كوردستان حول زيارة البابا فرنسيس "لا يتفق مع المواثيق والمبادئ الدولية".

وقال خطيب زادة في تصريح صحفي إن "إيران اعترضت على العراق حول الموضوع وطالبت بعدم نشر الطوابع وتدارك الموضوع وإصلاحها بشكل فوري واصفا إياه بالعمل غير الودي".

وکانت ترکیا قد اعترضت تركيا، الأربعاء، على نية حكومة كوردستان العراق إصدار طوابع تذكارية لزيارة البابا إلى كوردستان، ودعت المسؤولين عن القرار إلى “تصحيح الخطأ الجسيم”.

وأصدرت حكومة كوردستان توضيحاً بشأن الطوابع البريدية المقترحة، وقال جوتيار عادل المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي، “قدم عدد من الفنانين مقترحاتهم بخصوص هذه الطوابع الى وزارة النقل والاتصالات ولكن لغاية لم توافق عليها حكومة الإقليم”.

وأضاف “حكومة الاقليم ومن منطلق حماية السيادة العراقية تعلن موقفها، وكل ما جاء لغاية الآن مجرد مقترحات”.