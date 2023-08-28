إيران تعلن اتفاقاً مع العراق على نزع سلاح معارضيها في كوردستان

شفق نيوز/ قالت الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، إنها اتفقت مع العراق على نزع سلاح واغلاق مقار من وصفتها بـ"الجماعات الإرهابية" في اقليم كوردستان، فيما اطلقت تهديدا في حال عدم تنفيذ الاتفاق.

وقالت الخارجية الإيرانية وفقاً لقناة الجزيرة، "اتفقنا مع العراق على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في كوردستان العراق وإغلاق مقارها العسكرية".

واضافت، "إذا لم ينفذ الاتفاق في موعده فسنقوم بمسؤولياتنا تجاه الجماعات الإرهابية في كوردستان".