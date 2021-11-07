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إيران تعلق على محاولة اغتيال الكاظمي

Category: سیاسة

Date: 2021-11-07T05:32:24+0000
إيران تعلق على محاولة اغتيال الكاظمي

شفق نيوز/ وصف الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني يوم الأحد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس حكومة تصريف الاعمال العراقي مصطفى الكاظمي بأنها "فتنة جديدة" للغرب.

وقال شمخاني في تغريدة على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي هي فتنة جديدة يجب التحري عنها في مراكز الفكر الأجنبية، والتي لم تجلب منذ سنوات، من خلال خلق ودعم الجماعات الإرهابية واحتلال البلاد ، سوى انعدام الأمن والخلافات وعدم الاستقرار للشعب العراقي المظلوم".

وتعرض منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية بغداد إلى قصف صاروخي بواسطة طائرة بدون طيار مما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر من حمايته، وحدوث أضرار مادية جسيمة بمحتويات المنزل من دون أن يُصاب الأول بأي أذى.

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