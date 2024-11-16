إيران تعلق على توجيهات السيستاني الأخيرة: خريطة طريق لحكومة العراق

شفق نيوز/ وصف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، يوم السبت، العلاقات بين طهران وبغداد بـ"المتشابكة"، فيما أشار السفير الإيراني، إلى أن توجيهات المرجع الديني علي السيستاني "خريطة طريق" لحكومة العراق.

جاء ذلك، خلال استقبال السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، للمبعوث الأممي الجديد، في مقرة السفارة بالعاصمة بغداد، وفق بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز.

وأشار الحسان، خلال اللقاء إلى "الدور المهم لإيران في أمن واستقرار المنطقة والعراق؛ واصفا في الوقت نفسه العلاقات بين طهران وبغداد بأنها "متشابكة".

وأضاف أن "الوضع الراهن بالشرق الأوسط مثير للقلق، ويستدعي اليقظة من جانب الدول الاقليمية".

من جانبه، أكد السفير الإيراني، دعم إيران المستديم لسيادة العراق واستقلاله وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية؛ كما تحدث بشان ركائز السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه العراق.

ولفت آل صادق، إلى أن "الولايات المتحدة الامريكية هي السبب الرئيسي لانتهاك المجال الجوي العراقي من قبل الكيان الصهيوني".

كما تطرق إلى محاور تصريحات المرجع الديني الاعلى في العراق علي السيستاني، لدى استقباله المبعوث الأممي محمد الحسان، واصفا هذه التوجيهات بـ"القيمة" وتشكل "خريطة طريق" لحكومة العراق.