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إيران تعلق على انتهاء الانسداد في العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-10-27T18:29:02+0000
إيران تعلق على انتهاء الانسداد في العراق

شفق نيوز/ علق السفير الإيراني في العراق، محمد كاظم آل صادق، اليوم الخميس، على نيل حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ثقة البرلمان.

وبارك آل صادق، في تغريدة له على تويتر، التصويت على ⁧‫الحكومة العراقية،‬⁩ والخروج من الانسداد السياسي الذي دام لعام كامل"، متمنيا "التوفيق و النجاح في خدمة الشعب العراقي بكافة أطيافه ومكوناته". ‏⁧‫

وأضاف أن "إيران‬⁩ كانت وستبقى داعمة لمسار الديمقراطية في العراق وتمد يد الأخوة للحكومة نحو تعزيز العلاقة الإستراتيجية خدمة للمصالح العليا بين البلدين الجارين الإستراتيجية خدمة للمصالح العليا بين البلدين الجارين".

وصوت مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الخميس، على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، وذلك بعد أن صوت بالأغلبية المطلقة على برنامجه الوزاري.

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