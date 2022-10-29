إيران تعلق على المرحلة الجديدة في العراق

شفق نيوز / أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، عن أمله أن تشهد المرحلة الجديدة في العراق، مزيداً من تطوير التعاون المشترك بين البلدين بجميع المجالات.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي، أجراه الوزير الإيراني، مع نظيره العراقي فؤاد حسين، مساء الجمعة، وفق بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز.

وهنأ عبد اللهيان، نظيره العراقي، لحصوله على الثقة في مجلس النواب العراقي، وإعادة انتخابه وزيرا لخارجية العراق، وكذلك ببدء أعمال الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

وأكد الجانبان، وفق البيان، "استمرار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كما تشاورا حول العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي المشترك".

وصوت مجلس النواب العراقي، مساء الخميس (27 تشرين الأول 2022)، على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، وذلك بعد أن صوت بالأغلبية المطلقة على برنامجه الوزاري.