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إيران تعزي العراق حكومة وشعباً بحادثة إنفجار السليمانية

Category: سیاسة

Date: 2022-11-19T08:04:46+0000
إيران تعزي العراق حكومة وشعباً بحادثة إنفجار السليمانية

شفق نيوز/ أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، يوم السبت، عن تعازيه للعراق إثر حادث انفجار خزان الغاز في مدينة السليمانية.

وأعرب كنعاني،عن تعازيه للحكومة والشعب العراقي، خاصة أهالي ومسؤولي محافظة السليمانية، عقب حادث الانفجار الغازي في السليمانية بالعراق، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، سائلا الباري تعالى الصبر والسلوان لأسر الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

ولقي 15 شخصا حتفه وأُصيب 12 آخرون بجروح معظمهم من النساء والأطفال جراء انفجار خزان غاز للتدفئة في حي كازيوة بمدينة السليمانية مساء أول أمس الخميس.

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