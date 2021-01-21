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إيران تعرض المساعدات على العراق وتأمل الإطاحة بمنفذي تفجيري بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-01-21T11:27:51+0000
إيران تعرض المساعدات على العراق وتأمل الإطاحة بمنفذي تفجيري بغداد

شفق نيوز/ أدانت السفارة الايرانية لدى العراق، يوم الخميس، التفجيرين الذين استهدفها ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد، وعرضت المساعدات على الحكومة العراقية.

واعربت السفارة في بيان بحسب وكالة الانباء الايرانية الرسمية، "إرنا"، عن "تعاطفها مع عوائل ضحايا هذه الجرائم الارهابية، متمنية بالشفاء العاجل للمصابين".

وجددت السفارة "مواقف ايران المساندة دوما للحكومة والشعب العراقيين؛ والاستعداد لتقديم كافة المساعدات المحتملة".

وأعربت عن تطلعها بأن "تتمكن الجهات الامنية العراقية من القبض على الضالعين الرئيسيين في هذه الجرائم ومعاقبتهم باسرع وقت ممكن".

ووقع انفجار انتحاري مزدوج في ساحة الطيران بمنطقة باب الشرقي وسط العاصمة بغداد تسبب بسقوط 28 ضحية، وإصابة 73 آخر.

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