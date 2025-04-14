إيران تطلع العراق على مستجدات مفاوضاتها مع أمريكا وتدعو للقاء قريب

شفق نيوز/ أطلع وزير الخارجية الإيراني، يوم الاثنين، نائب رئيس الوزراء العراقي فؤاد حسين، على تطورات المفاوضات مع الولايات المتحدة، في حين دعا حسين إلى زيارة إيران لدعم الحوار الثنائي بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، تلقى اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أطلعه خلاله على آخر مستجدات المفاوضات الإيرانية – الأمريكية التي جرت في العاصمة العُمانية مسقط".

وبيّن الوزير عراقي، بحسب البيان، أن "المفاوضات بين الجانبين الإيراني والأمريكي سارت بشكل جيد"، مشيراً إلى "مناقشة المشروع النووي".

وأكد عراقي، أن "الجولة الثانية من المحادثات ستُعقد قريباً في العاصمة الإيطالية روما، برعاية سلطنة عُمان أيضاً".

من جهته، أعرب فؤاد حسين عن ارتياحه لـ"مسار الحوار القائم، مثمناً الدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عُمان في تسهيل المفاوضات، ومؤكداً دعم العراق لأي جهد يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".

ووجّه الوزير الإيراني دعوة رسمية إلى فؤاد حسين لـ"زيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار دعم الحوار الثنائي وتعزيز العلاقات بين البلدين".

وتأتي المفاوضات الأمريكية الإيرانية بعد سنوات من الجمود السياسي وتوتر العلاقات، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، ومحاولات عديدة لإعادة إحياءه في ظل تغيّر التوازنات الإقليمية والدولية.

ويُعد هذا المسار الجديد بداية محتملة لتحريك الملف النووي الإيراني في ظل انشغال دولي بتداعيات الأزمات العالمية.