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إيران تطالب العراق بفتح الحدود أمام الزائرين وترغب بتطوير العلاقات في أربعة مجالات

Category: سیاسة

Date: 2022-04-27T08:09:32+0000
إيران تطالب العراق بفتح الحدود أمام الزائرين وترغب بتطوير العلاقات في أربعة مجالات

شفق نيوز/ طالب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم الأربعاء، الحكومة العراقية بفتح الحدود البرية مع إيران أمام زوار أربعينية الأمام الحسين في مدينة كربلاء، مبديا رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع العراق في شتى المجالات.

وقال قاليباف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع نظيره العراقي محمد الحلبوسي الذي يزور طهران حاليا، إن: السياسة البرلمانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الحكومة الـ13 هي تطوير العلاقات مع دول الجوار والمنطقة، خاصة العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية.

وأضاف أن من اهم مطالبنا من مجلس النواب والحكومة العراقية هو فتح الحدود البرية امام الزوار الإيرانيين لزيارة العتبات المقدسة خلال فترة الأربعين. (أي أربعينية الأمام الحسين)

واعرب قاليباف عن امله بأن يباشر مجلس النواب العراقي عمله في أسرع وقت ممكن بالاتفاق بين جميع الفرقاء السياسيين، وتحقيق مطالب الشعب العراقي، مجددا التأكيد على دعم ايران للعراق شعبا وحكومة.

وذكر أيضا نتمنى أن يكون البلدان قويين وان يتفقا الى جانب بعضهما لانهما يؤديان دورًا مهمًا في القضايا الإقليمية والسياسية والأمنية والاقتصادية واستقرار الدول الإسلامية.

من جهته قال الحلبوسي خلال المؤتمر الصحفي، إن الاستقرار في إيران سيؤثر إيجابيا على العراق والمنطقة، مردفا بالقول: اننا في العراق نسعى ان نحل المشاكل الإقليمية عبر الدبلوماسية بالوكالة، ونعلم أن معالجة المشاكل بين الجيران ستتم من خلال الحوار والتفاهم.

وأشار إلى أن احترام سيادة الدول ومبدأ حسن الجوار وحماية حقوق المواطنين هي من أصول العلاقة بين الدول.

ووصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، صباح اليوم الأربعاء إلى طهران.

وكان الحلبوسي زار إيران لأول مرة في آذار 2018 .

وتأجلت زيارة الحلبوسي لطهران لمدة شهر بسبب البروتوكولات الصحية للبلدين ومرض رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف.

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