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إيران تشيد بدور العراق إقليمياً وتؤكد على تعزيز التعاون بين البلدين

Category: سیاسة

Date: 2022-09-08T12:22:37+0000
إيران تشيد بدور العراق إقليمياً وتؤكد على تعزيز التعاون بين البلدين

شفق نيوز/ أكد وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، يوم الخميس، على أهمية جهود دور في المنطقة الإقليمية ودوره في تقريب وجهات النظر.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في بغداد وزير الداخلية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحمد وحيدي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين الجارين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم التنسيق المشترك في المجالات التي تخدم الشعبين العراقي والإيراني.

ونقل وحيدي تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي إلى رئيس مجلس الوزراء، وتأكيده على أهمية تعزيز التعاون بين العراق وإيران في المجالات كافة.

وتطرق اللقاء إلى جهود الكاظمي في احتواء الأزمة السياسية الحالية، عبر مبادرة الحوار الوطني الهادف بين القوى السياسية؛ للوصول إلى حلول تضمن استقرار العراق وأمنه السلمي، وكذلك التأكيد على دور العراق البارز وجهوده في المنطقة باعتماد سياسة الحوار والتقريب بين وجهات النظر؛ من أجل أمن المنطقة وازدهار شعوبها.

وشهد اللقاء بحث الجهود التي يقدمها الجانب العراقي في مجال تسهيل وفود الزائرين المشاركين في إحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين، وتنظيم دخولهم، وإقامتهم، وتأمين الحماية لهم.

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