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إيران تشيد بدور العراق في تحقيق "التوازن" للمنطقة وتقر بعمقه الإقليمي والعالمي

Category: سیاسة

Date: 2021-05-24T06:58:06+0000
إيران تشيد بدور العراق في تحقيق "التوازن" للمنطقة وتقر بعمقه الإقليمي والعالمي

شفق نيوز / أشاد مسؤول إيراني رفيع، يوم الاثنين، بدور العراق في تحقيق التوازن في المنطقة، مؤكدا أن ذلك يأتي لما يتمتع به من علاقات متينة على المستوى الإقليمي والعالمي.

وذكرت رئاسة البرلمان العراقي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب والوفد النيابي المرافق له، التقى صباح اليوم، بالنائب الأول لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، أمير حسين قاضي زادة هاشمي، بحضور سفير العراق في طهران".

ووفقا للبيان، بحث الكعبي والوفد النيابي المرافق له، مع أمير هاشمي "تعزيز التبادل التجاري بين البلدين من خلال سلسلة من الإجراءات المتبادلة، وتطوير العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين، وتثمين الدور الإيراني في دعم عدد من القطاعات وعلى رأسها الغاز والكهرباء".

وجرى خلال اللقاء، مناقشة "الاعتداءات الصهيونية على فلسطين، والتأكيد على موقف العراق الواضح والصريح والداعم لحق الشعب الفلسطيني"، بحسب البيان.

وأشاد المسؤول الإيراني بـ"دور العراق في تحقيق التوازن في المنطقة لما يتمتع به من علاقات متينة على المستوى الإقليمي والعالمي".

وكان الوفد النيابي العراقي برئاسة الكعبي قد وصل إلى طهران، أمس الأحد، للمشاركة في أعمال اجتماع لجنة فلسطين التابعة الى اتحاد مجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المقرر عقده اليوم، لمناقشة "الاعتداء الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

ومن المقرر أن يبحث الوفد العراقي، ووفود برلمانات اتحاد منظمة التعاون الإسلامي، خلال اجتماعها، محور يتعلق باستخدام الإمكانات الدبلوماسية والبرلمانية لدعم الشعب الفلسطيني "المضطهد"، ووضع نهاية فورية لـ"المذبحة والإبادة البشرية التي يقوم بها العدوان الإسرائيلي"، وفقا للبيان.

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