إيران تشيد بجهود العراق في تقريب وجهات النظر الإقليمية وترسيخ الاستقرار

شفق نيوز/ أشاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الاثنين، بجهود العراق ودوره في تعزيز الحوارات الإقليمية لترسيخ الاستقرار والأمن في المنطقة، فيما أكد استعداد طهران لمواصلة التنسيق مع بغداد في القضايا المشتركة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن عبد اللهيان بحث مع نظيره العراقي فؤاد حسين، في اتصال هاتفي بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال العلاقات الثنائية وكذلك بعض القضايا الإقليمية، ومنها مسار المحادثات بين طهران والرياض.

وأعرب الوزير الإيراني عن تقديره لجهود العراق ودوره البناء في تشكيل وتعزيز الحوارات الإقليمية من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة، مؤكدا استعداد ايران لمواصلة التنسيق وتبادل وجهات النظر مع نظيره العراقي من أجل متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك في الأبعاد الثنائية والإقليمية.

بدوره أشار وزير الخارجية العراقي إلى حضور العراق قمة جدة الأخيرة، مبينا أن الحكومة العراقية أجرت المباحثات والمشاورات اللازمة للتعاون الإقليمي في قمة جدة ، وأن بغداد ستواصل جهودها لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.