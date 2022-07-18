إيران تشيد بجهود العراق في تقريب وجهات النظر الإقليمية وترسيخ الاستقرار

وأعرب الوزير الإيراني عن تقديره لجهود العراق ودوره البناء في تشكيل وتعزيز الحوارات الإقليمية من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة، مؤكدا استعداد ايران لمواصلة التنسيق وتبادل وجهات النظر مع نظيره العراقي من أجل متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك في الأبعاد الثنائية والإقليمية.
بدوره أشار وزير الخارجية العراقي إلى حضور العراق قمة جدة الأخيرة، مبينا أن الحكومة العراقية أجرت المباحثات والمشاورات اللازمة للتعاون الإقليمي في قمة جدة ، وأن بغداد ستواصل جهودها لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.