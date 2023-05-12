إيران تسعى لحل قضايا المياه العالقة مع العراق عبر تفعيل لجنة مشتركة توقفت لـ10 سنوات

شفق نيوز/ أعلن المتحدث بإسم وزارة الطاقة والمياه الايرانية فيروز قاسم زادة، يوم الجمعة، أن زيارة وزير الطاقة علي أكبر محرابيان إلى العراق مؤخراً أدّت إلى تفعيل نشاط اللجنة المشتركة في مجال قضايا المياه والتي كانت متوقفة منذ 10 سنوات لمتابعة وتسيير قضايا المياه بين البلدين بشكل جيد وأسرع.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية عن قاسم زادة قوله، إن التعاون الجيّد من قبل الحكومة العراقية الجديدة لتشكيل اجراءات مهمة في قضايا المياه هو بادرة خير وأمل لحل الكثير من القضايا العالقة في العلاقات المائية مع العراق، مؤكدا ان كلا البلدين يتأثران بقضايا المياه وهذه القضايا تؤثر عليهما.

وعلى ضوء الاجتماعات والمفاوضات التي عقدت في حكومة "رئيسي" مع المسؤولين العراقيين وحضور وزير الطاقة الايراني مؤخراً في مؤتمر بغداد، أعلن قاسم زادة عن تفعيل نشاط اللجنة المشتركة الدائمة بين البلدين والتي توقفت لأسباب معينة لمدة 10 سنوات.

كما أوضح نشاط هذه اللجنة سيضمن متابعة قضايا المياه بشكل جيد وسيتم التعامل مع الأمور بشكل أسرع.

واعتبر قاسم زادة زيارة وزير الطاقة الايراني الى العراق وخطابه في مؤتمر بغداد للمياه خطوة ايجابية في مجال الموارد المائية.

ويعاني العراق من شح المياه في الأنهر وكذلك تضاؤل كميات هطول الأمطار وموجات الجفاف بسبب قيام دول المنبع (تركيا وإيران) بقطع وتقليل حصته من المياه، إلى جانب التغير المناخي.