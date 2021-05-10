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إيران تستدعي السفير العراقي وتسلمه مذكرة احتجاج

Category: سیاسة

Date: 2021-05-10T11:37:13+0000
إيران تستدعي السفير العراقي وتسلمه مذكرة احتجاج

شفق نيوز/ استدعت الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، السفير العراقي في طهران وسلمته رسالة احتجاج على الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الإيرانية في كربلاء.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن المدير العام لوزارة الخارجية دعا إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية من قبل الحكومة العراقية لحماية البعثات الدبلوماسية الإيرانية بموجب اتفاقية فيينا لعام 1963 في أعقاب "هجوم متمردين على القنصلية الإيرانية العامة في كربلاء".

وأكد سفير العراق أن حكومة العراق بصفتها الحكومة المضيفة ملتزمة بضمان أمن وسلامة البعثات.

وأضرم محتجون النيران مساء أمس الأحد، بمحيط مبنى القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء، التي شهدت حادثة اغتيال الناشط إيهاب الوزني.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تجمع العشرات من المحتجين بمحيط المبنى، وإضرام النيران بالإطارات، وبكرفانات الحراسة التابعة للقنصلية.

واغتيل الوزني وأثناء عودته، حيث ظهر مسلحون على دراجات نارية في أحد أزقة كربلاء، المدينة الشيعية المقدسة في الجنوب حيث تنتشر فصائل مسلحة موالية لإيران.

والوزني ناشط بتظاهرات "تشرين" المناهضة للفساد ولتدخل إيران في شؤون العراق.

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