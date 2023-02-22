إيران ترغب بجولة مباحثات جديدة للجنة العليا المشتركة مع العراق

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم الأربعاء، رغبة بلاده بعقد جولة جديدة من المباحثات للّجنة العليا المشتركة مع العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أنه استقبل الوزير الإيراني والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز آفاق التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والثقافية.

وأكد السوداني حرص الحكومة العراقية على إدامة أفضل العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والرغبة في توطيد التعاون والشراكة على مختلف المجالات.

ونقل الوزير الإيراني تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي إلى السوداني، وتأكيده على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الجارين.

وأعرب عبد اللهيان عن تطلع بلاده إلى عقد جولة جديدة من المباحثات للّجنة العليا المشتركة بين الجانبين، والتزام الحكومة الإيرانية بكل ما من شأنه أن يسهم في تقدم العراق وازدهاره.