إيران ترحب بالدور الإقليمي للعراق في المفاوضات بين دول المنطقة

شفق نيوز/ رحب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، يوم الأربعاء، بالدور الإقليمي للعراق في المفاوضات بين دول المنطقة، وآخرها المفاوضات بين إيرانية والسعودية.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق له بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في المجال الأمني، وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الحلبوسي أن العراق يتطلع إلى بناء أفضل العلاقات مع جيرانه وأشقائه، يكون فيها حفظ السيادة وحسن الجوار وحماية حقوق المواطنين مبادىء ثابتة في علاقاته، ويسعى إلى العمل من أجل استقرار المنطقة بشكل كامل من خلال خطوات جادة تنعكس على الشعوب إيجاباً، وبما يُؤمّن مستقبلهم باستقرار أمني واقتصادي، ويبعد خطر وشبح الحروب والأزمات.

من جانبه، أكد شمخاني أن إيران تعتبر الاستقرار السياسي والأمني المستدام في العراق ضرورةً وطنيةً وإقليميةً، وأن بلاده تدعم العراق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، مرحّباً بالدور الإقليمي للعراق في المفاوضات بين دول المنطقة، وآخرها المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية. كما التقى الحلبوسي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وناقش اللقاء تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، كما بحث موضوع الأمن المائي ومعالجة الإشكالات البيئية، فضلاً عن موضوع زيادة كمية الغاز بحسب طلب وزارة الكهرباء العراقية.

وأشار الحلبوسي، خلال اللقاء، إلى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة تعزيز سبل التعاون في المجالات كافة، والتأكيد على ضرورة زيادة كمية الغاز المستورد من إيران بحسب طلب وزارة الكهرباء العراقية خصوصاً مع حلول فصل الصيف.

وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية العمل لإعادة استقرار المنطقة بشكل كامل من خلال خطوات جادة، وأن شعوبنا التي نمثلها تتطلع إلى علاقات أفضل، وأن يكون حفظ السيادة وحسن الجوار وحماية حقوق المواطنين هي مبادىء عامة وثابتة في العلاقات بين دول المنطقة وما بين البلدين الجارين، مضيفاً أن استقرار إيران ينعكس إيجاباً على العراق، واستقرار العراق ينعكس إيجاباً على إيران والمنطقة.

من جانبه، رحَّب وزير الخارجية الإيراني بالحلبوسي والوفد المرافق له، مقدماً شكره للعراق لتسهيل المباحثات بين دول المنطقة، مشيداً بدور العراق في هذا المجال، كما أشار إلى أن التركيز على الحلول السياسية والحوار للخروج من الأزمات الراهنة في المنطقة سيخدم السلام والاستقرار الإقليميين، كما أكد عبد اللهيان دعم بلاده للعراق والتعاون في جميع المجالات، ومنها موضوع زيادة كميات الغاز خلال الفترة المقبلة.