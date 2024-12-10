إيران تحذر من إمكانية مهاجمة العراق بـ11 الف عنصر من داعش يتدربون في سوريا

شفق نيوز/ حذر محسن رضائي أمين مجلس التنسيق الأعلى لرؤساء السلطات الثلاث ورئيس اللجنة الاقتصادية لمجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، يوم الثلاثاء، من امكانية مهاجمة العراق من قبل 11 ألف عنصر من تنظيم داعش يتدربون في "معسكر امريكي" شمال سوريا.

وقال رضائي في كلمة له ألقاها خلال مؤتمر صناعات الطيران الإيرانية في جزيرة "كيش" الإيرانية، إنه "يوجد معسكر أمريكي في شمال سوريا تم فيه تدريب 11 ألف من عناصر داعش وعائلاتهم خلال السنوات الأربع الماضية".

وحذر من أن هؤلاء العناصر "قد يهاجمون الموصل أو تكريت في العراق خلال الأشهر المقبلة".