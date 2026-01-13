إيران تحث العراق على "ضبط الحدود" تزامنا مع التهديدات الأميركية والاحتجاجات

شفق نيوز- بغداد

ناقش مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مساء الثلاثاء، مع نظيره الإيراني علي لاريجاني، أهمية ضبط الحدود المشتركة، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك لمنع أي محاولات تسلل لمجموعات "إرهابية" بين البلدين، وذلك بالتزامن مع احتجاجات في إيران، وتهديد أميركي بشن ضربة عسكرية ضدها.

وقال الأعرجي في تدوينة له على منصة أكس، إنه تلقى "اتصالاً من أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، جرى خلاله استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة".

وتم التأكيد بين الطرفين، على "أهمية ضبط الحدود المشتركة، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك لمنع أي محاولات تسلل لمجموعات إرهابية بين البلدين".

ويأتي اتصال المسؤولين العراقي والإيراني، في ظل تصاعد الاحتجاجات في إيران منذ نحو أسبوعين، والتي جوبهت برد من قبل السلطات الإيرانية فضلا عن قطع الإنترنت وتوجيه الاتهام لبعض الجهات المناوئة لها بالوقوف خلف الاحتجاجات.

كما يتزامن الاتصال، مع تصعيد كبير بدأت به الولايات المتحدة، ضد إيران، تمثل بالاستعداد لشن ضربة عسكرية ضدها، بهدف "حماية المدنيين" كما يقول الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وخلال الساعات الماضية، تصاعدت حدة التهديدات، ووفقا لبعض الأنباء، فإن قرار توجيه ضربة عسكرية تم اتخاذه، كما دخلت إسرائيل بحالة إنذار وفعلت وضع الطوارئ في المستشفيات تحسبا لرد إيراني ضدها.

وسبق وأن اتهمت إيران جماعات معارضة لها بالدخول لأراضيها عبر الحدود العراقية، وجرى خلال الفترة الماضية توقيع اتفاق أمني بين البلدين، يقضي بإبعاد الاحزاب الإيرانية المعارضة عن الحدود من جهة العراق.