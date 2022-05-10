سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إيران تحتج على بناء تركيا للسدود: تضرنا وكذلك العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-05-10T06:19:25+0000
إيران تحتج على بناء تركيا للسدود: تضرنا وكذلك العراق

شفق نيوز/ أعرب وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، يوم الثلاثاء، عن رفضه لقيام تركيا ببناء السدود بما يضر البيئة في بلاده والعراق.

جاء ذلك في تصريح له اليوم خلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي ردا على سؤال للنائب جلال محمود زادة حول بناء تركيا للسدود بلا انضباط

وقال عبداللهيان إنه: ليس من المقبول لنا نحن في ايران ان تقوم تركيا باجراءات في مجال بناء السدود تكون نتيجتها مشاكل للشعب الايراني والمنطقة وتؤثر كذلك بصورة سلبية على حجم المياه الداخلة الى البلاد.

واضاف امير عبداللهيان: لا ينبغي ان نسمح لبعض الدول ومنها تركيا باستغلال عدم وجود آلية دولية في سياق تغيير الظروف البيئية سواء في ايران او العراق، ونحن على اتصال مستمر مع الحكومة العراقية لان مسالة بناء السدود من قبل تركيا تضر ايران وكذلك العراق.

وعن السبب في عدم رفع ايران شكوى ضد تركيا على الصعيد الدولي قال: لو كانت تركيا عضوا في معاهدة نيويورك 1997 لكان بامكاننا المضي بهذه القضية عن طريقها الا ان المتاح اليوم هو متابعة القضية عن طريق اللجنة الحدودية المشتركة وكذلك في اطار العلاقات الدبلوماسية.

related

باحث: مليشيات إيران جعلت العراق منطلقاً لضرب السعودية

Date: 2019-09-28 10:15:32
باحث: مليشيات إيران جعلت العراق منطلقاً لضرب السعودية

الرئيس الإيراني يهاتف الكاظمي ويبلغه استنكاره لأي عمل يهدف لزعزعة إستقرار العراق

Date: 2022-02-05 12:47:12
الرئيس الإيراني يهاتف الكاظمي ويبلغه استنكاره لأي عمل يهدف لزعزعة إستقرار العراق

تأكيداً لمانشرته شفق نيوز.. ايران تعلن اتفاقاً مع العراق يخص عملية اغتيال الكاظمي

Date: 2021-11-08 07:35:27
تأكيداً لمانشرته شفق نيوز.. ايران تعلن اتفاقاً مع العراق يخص عملية اغتيال الكاظمي

موقع إيراني نقلا عن مسؤول بالحرس الثوري: نحن من قصف القوات التركية في العراق

Date: 2022-05-06 12:33:58
موقع إيراني نقلا عن مسؤول بالحرس الثوري: نحن من قصف القوات التركية في العراق

العراق يهدد باللجوء للمجتمع الدولي لاستحصال حقوقه من إيران

Date: 2021-07-10 17:50:45
العراق يهدد باللجوء للمجتمع الدولي لاستحصال حقوقه من إيران

العراق يستدعي دبلوماسياً تركياً احتجاجاً على جملة "خروقات"

Date: 2021-05-03 14:49:11
العراق يستدعي دبلوماسياً تركياً احتجاجاً على جملة "خروقات"

أمريكا تدعو الى انتخابات مبكرة في العراق وبرهم صالح للوفاء بوعده

Date: 2019-11-11 06:19:32
أمريكا تدعو الى انتخابات مبكرة في العراق وبرهم صالح للوفاء بوعده

تقرير بريطاني يؤشر تراجعاً ايرانياً مع نفوذ امريكي طويل الامد في العراق

Date: 2020-06-06 10:02:44
تقرير بريطاني يؤشر تراجعاً ايرانياً مع نفوذ امريكي طويل الامد في العراق