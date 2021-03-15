إيران تجدد نفيها: لم ندعم مستهدفي القواعد الأميركية في العراق

شفق نيوز / نفت إيران، يوم الاثنين، أي تورط لها في الهجمات الأخيرة على القواعد الأميركية في العراق، فيما أكدت رفض اتهام واشنطن لها بدعم الجماعات المسلحة التي تقف وراء الهجمات.

ووجه مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن، ردا على مزاعم البعثة الأميركية التي أكدت أن الهجوم على قواعدها في العراق قد نفذتها قوات مدعومة من إيران.

وأوضح روانجي، أن "المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة حاول اتهام إيران بدعم (الجماعات المسلحة غير الحكومية) في العراق، وهو ما ترفضه طهران بشكل قاطع كما في الماضي"، لافتا إلى أن "إيران لم تشارك، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي هجوم مسلح من قبل أي كيان أو فرد ضد أميركا في العراق".

وشدد على رفض بلاده "أي مزاعم بمشاركتها صراحة أو ضمناً في هجوم على القوات الأميركية في العراق، وأن مثل هذه التهم لا أساس لها على الإطلاق، وليس لها اية اعتبار قانوني وباطلة".