إيران تبدي وجهة نظرها إزاء التطورات الحاصلة في العراق

شفق نيوز/ وصف وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، الحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية في العراق واحترام المؤسسات القانونية فيه بالأمر المهم، داعيا إلى ضرورة حل القضايا المثارة على الساحة الداخلية للعراق في إطار العمليات القانونية والحفاظ على سلطة الحكومة العراقية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عبد اللهيان مع نظيره العراقي فؤاد حسين ، في طهران أمس الاثنين ، حيث جرى البحث حول آخر تطورات العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية، وفقا لما نشرته اليوم الثلاثاء وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية.

ووصف عبد اللهيان "بالمهم" الاستقرار والسلام والحفاظ على الوحدة الوطنية في العراق واحترام المؤسسات القانونية ، وأكد وجهة نظر إيران في مجال حل القضايا المطروحة على الساحة الداخلية العراقية ضمن إطار العمليات القانونية والحفاظ على سلطة الحكومة العراقية.

بدوره اعتبر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن أمن إيران والعراق متشابك، مشددا على أن بلاده لن تسمح بتهديد جمهورية إيران الإسلامية من أراضي العراق.

وفي السياق التقى رئيس الجمهورية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، وزير الخارجية فؤاد حسين.

وعدّ رئيسي، مبادرات واجراءات العراق لتحسين مناخ التعاون بين دول المنطقة دون تدخل الاجانب مؤثرا في تعزيز التضامن الاقليمي، لافتا إلى ان اعادة بناء وتعزيز العلاقات بين السعودية وايران يخدم امن المنطقة.

وقال رئيسي خلال اللقاء الذي انعقد مساء أمس الاثنين، إن الأمن والاستقرار في العراق ممكن فقط عبر الحوار بين جميع التيارات السياسية في هذا البلد ، على أساس الدستور ولغرض التفاهم حول تشكيل حكومة جديدة لحل مشاكل الشعب العراقي وان دور المرجعية مهم جدا في هذا الصدد.

وثمّن مشاورات الحكومة العراقية حول الشؤون الإقليمية ، وقال: أن مبادرات العراق وإجراءاته لتحسين أجواء التعاون بين دول المنطقة دون التدخل الأجنبي ستكون مؤثرة في تعزيز التضامن الإقليمي.

ووصف آية الله رئيسي الجولات الخمس للحوار بين إيران والسعودية بوساطة العراق بأنها كانت مفيدة ، وأكد أنه مع استكمال تنفيذ الاتفاقات السابقة سيتمهد الطريق لتعزيز التفاعل.

وقال رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني إن إعادة بناء وتعزيز العلاقات بين السعودية وإيران مفيد لأمن المنطقة.

من جانبه أعرب وزير خارجية العراق ، فؤاد حسين ، في هذا اللقاء، عن تقديره لدعم الجمهورية الاسلامية الايرانية المستمر والحاسم لإرساء الاستقرار والأمن في العراق ، وكذلك استكمال العملية السياسية لتشكيل حكومة جديدة فيه، واكد استمرار دور الحكومة العراقية في سياق تحسين العلاقات بين إيران والسعودية وقدم عرضا مفصلا في هذا الصدد.