سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إيران تبدي موقفا من مشروع "الشام الجديد" بين العراق ودولتين .. وصالح إلى طهران

Category: سیاسة

Date: 2021-08-01T09:50:41+0000
إيران تبدي موقفا من مشروع "الشام الجديد" بين العراق ودولتين .. وصالح إلى طهران

شفق نيوز/ أعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة يوم الأحد عن ترحيب بلاده بما اسماه مشروع "الشام الجديد" بين العراق والأردن ومصر، معلنا أن رئيس جمهورية العراق برهم صالح، سيزور إيران للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي.

وقال خطيب زادة في مؤتمر صحفي عقده عبر الانترنت اليوم، إن عشرات الوفود من العديد من الدول ستشارك في مراسم أداء القسم للرئيس الإيراني الجديد ابراهيم رئيسي الأمر الذي يشير الى مكانة إيران على الساحة الدولية ، مضيفا ان وفودا على مستوى الرؤساء أو رؤساء الوزراء أو وزراء الخارجية تستعد للتوجه إلى ايران للمشاركة في مراسم القسم التي تجري الخميس القادم.

وحول رؤية إيران لما يسمى بـ"مشروع الشام الجديد" بين العراق والأردن ومصر قال خطيب زادة إن إيران ترحب دائما بكل ما يساعد على تنمية دور العراق في المنطقة، كما تدعم أي مشروع يعزز السلام والاستقرار في المنطقة.

وشهدت العاصمة بغداد في شهر حزيران الماضي انعقاد القمة الثلاثية بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، وجاءت استكمالاً لقمتين انعقدتا في أوقات سابقة في كل من العاصمة المصرية القاهرة، والعاصمة الأردنية عمان.

related

دبي: العراق رمز للدول الضعيفة في المواجهة

Date: 2019-06-22 14:15:13
دبي: العراق رمز للدول الضعيفة في المواجهة

خامنئي يذكّر أمريكا بقصف قاعدة "عين الأسد" في العراق

Date: 2021-01-08 08:13:09
خامنئي يذكّر أمريكا بقصف قاعدة "عين الأسد" في العراق

مقرب من أمريكا لشفق نيوز: العراق دخل الحرب رسمياً وايران نقلت معركتها الى بغداد

Date: 2019-08-15 14:13:05
مقرب من أمريكا لشفق نيوز: العراق دخل الحرب رسمياً وايران نقلت معركتها الى بغداد

إيران توافق على وساطة العراق لـ"نزع فتيل التوتر في المنطقة"

Date: 2021-04-20 07:37:02
إيران توافق على وساطة العراق لـ"نزع فتيل التوتر في المنطقة"

صالح لا يستبعد انسحاب امريكا من المنطقة ويتحدث عن تحالف جديد للعراق

Date: 2019-10-28 07:38:38
صالح لا يستبعد انسحاب امريكا من المنطقة ويتحدث عن تحالف جديد للعراق

وزير الخارجية العراقي يصل الى طهران

Date: 2021-02-27 05:59:58
وزير الخارجية العراقي يصل الى طهران

علاوي يرد على ولايتي بشدة: إيران لن تستطيع تحقيق احلامها التوسعية

Date: 2020-02-09 12:46:46
علاوي يرد على ولايتي بشدة: إيران لن تستطيع تحقيق احلامها التوسعية

فوز بايدن .. ينعش الآمال لدى السُنة بخروج إيران من العراق وفصيل شيعي يعلق

Date: 2020-11-08 10:05:12
فوز بايدن .. ينعش الآمال لدى السُنة بخروج إيران من العراق وفصيل شيعي يعلق