إيران تبدي موقفا من مشروع "الشام الجديد" بين العراق ودولتين .. وصالح إلى طهران

شفق نيوز/ أعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة يوم الأحد عن ترحيب بلاده بما اسماه مشروع "الشام الجديد" بين العراق والأردن ومصر، معلنا أن رئيس جمهورية العراق برهم صالح، سيزور إيران للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي.

وقال خطيب زادة في مؤتمر صحفي عقده عبر الانترنت اليوم، إن عشرات الوفود من العديد من الدول ستشارك في مراسم أداء القسم للرئيس الإيراني الجديد ابراهيم رئيسي الأمر الذي يشير الى مكانة إيران على الساحة الدولية ، مضيفا ان وفودا على مستوى الرؤساء أو رؤساء الوزراء أو وزراء الخارجية تستعد للتوجه إلى ايران للمشاركة في مراسم القسم التي تجري الخميس القادم.

وحول رؤية إيران لما يسمى بـ"مشروع الشام الجديد" بين العراق والأردن ومصر قال خطيب زادة إن إيران ترحب دائما بكل ما يساعد على تنمية دور العراق في المنطقة، كما تدعم أي مشروع يعزز السلام والاستقرار في المنطقة.

وشهدت العاصمة بغداد في شهر حزيران الماضي انعقاد القمة الثلاثية بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، وجاءت استكمالاً لقمتين انعقدتا في أوقات سابقة في كل من العاصمة المصرية القاهرة، والعاصمة الأردنية عمان.