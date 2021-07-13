إيران تبدي استعدادها لإستقبال جرحى حادثة مستشفى "الحسين" في الناصرية

شفق نيوز/ أعرب السفیر الإیراني فی بغداد، إیرج مسجدي في اتصال هاتفي مع مسؤولي وزارة الصحة العراقیة، عن أسفه العمیق لاندلاع حریق فی مستشفی الإمام الحسین بمدینة الناصریة في محافظة ذي قار، معلنا استعداد إیران لمساعدة الجرحي في حادث الحریق.

من جانبه عبر الجانب العراقي عن شکره لإيران وقیام السفیر بالاتصال مع وزارة الصحة العراقیة، وفقا لوكالة "إيسنا" الإيرانية.

وبحسب وزارة الداخلية العراقية ، قُتل 82 شخصًا وأصيب 110 آخرون في الحادث، لكن مفوضية حقوق الإنسان (المرتبطة رسميًا بالبرلمان) قالت إن الحريق خلف 130 قتيلاً.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، انفجرت اسطوانة أكسجين، مما تسبب في حريق هائل مماثل في مستشفى ابن الخطيب ببغداد ، وهو مستشفى للمرضى المصابين بفيروس كورونا.