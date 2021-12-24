إيران: بفضل جهود العراق نشارك في المفاوضات مع السعودية

شفق نيوز / أشاد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم الجمعة، بجهود رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ووزير خارجيته فؤاد حسين، في استضافة الجولة المقبلة من المفاوضات مع السعودية.

وأثنى عبد اللهيان، خلال منشور على حسابه الشخصي في موقع "انستغرام"، على الجهود الحميدة التي تبذلها الحكومة العراقية لازالة سوء التفاهم وعودة العلاقات بين ايران والسعودية الى وضعها الطبيعي.

وأضاف أن "العلاقات بين ايران والعراق مترابطة وفاعلة ومتجذرة كما أن عدد السائحين بين البلدين تجاوز 4 ملايين شخص سنوياً وهو احصاء فريد، وبشكل إجمالي يرتبط البلدان بعلاقات طيبة واستراتيجية في جميع المجالات".

وتابع: سيزور وزير الطرق وبناء المدن الايراني بغداد الأسبوع المقبل وعازمون على تنفيذ المشروع السككي بين (شلمجه) والبصرة بأسرع وقت ممكن، وهو ما سيسهم في تنمية الزيارات وتبادل السلع والترانزيت بين ايران والعراق"، لافتاً إلى إجراء محادثات حول "إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين بشكل عام، واتخاذ بلاده خطوات تمهيدية حول هذا الموضوع".