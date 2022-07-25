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إيران: العراق أبلغنا رغبة بن سلمان بمفاوضات علنية

Category: سیاسة

Date: 2022-07-25T07:22:26+0000
إيران: العراق أبلغنا رغبة بن سلمان بمفاوضات علنية

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، يوم الاثنين، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رحب بإجراء مفاوضات علنية مع إيران لحل الملفات العالقة.

وقال كنعاني في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن "خمس جولات من المفاوضات بين طهران والرياض في بغداد كانت إيجابية".

واضاف كنعان، أن "وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أكد خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رحب بالحوار السياسي والعلني بين طهران والرياض".

وتابع كنعاني "نحن نرحب أيضا، والأرضية متوفرة لعقد الجولة القادمة من المفاوضات بصورة رسمية وسياسية وعلنية، ونشكر الجهود والدور الإيجابي لبغداد بهذا الصدد، ونتمنى أن نتمكن من القيام بخطوات إيجابية في الجولة المقبلة".

وأجرى مسؤولون إيرانيون وسعوديون جلسات مفاوضات لحل المشاكل بين البلدين في العاصمة العراقية بغداد منذ شهر نيسان 2021 بغية تقريب وجهات النظر وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى سابق عهدها.

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